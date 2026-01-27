Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Il Comune di Alessandria riceve 1.763.000 euro per l’efficientamento energetico del Teatro

Il Teatro Comunale di Alessandria: quando riaprirà?

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha approvato la richiesta del Comune di Alessandria di un contributo per il recupero e la riqualificazione energetica del Teatro Comunale. Si tratta di 1.763.000 euro che contribuiranno alla trasformazione di un edificio storico in una struttura moderna ed efficiente dal punto di vista energetico, nel rispetto degli obiettivi nazionali di sostenibilità e di valorizzazione del patrimonio pubblico. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo, che consente di compiere un altro passo nel reperimento delle risorse necessarie a riaprire uno dei luoghi simbolo di Alessandria, con una maggiore attenzione all’innovazione tecnologica e all’efficientamento energetico. Il finanziamento ottenuto consentirà di avviare i lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto ministeriale, ovvero entro 60 giorni dall’accettazione della prenotazione.

LE VOCI – Così il sindaco Abonante e gli assessori Barosini e Serra: “Questo importante contributo ci avvicina alla restituzione del Teatro alla Città. Con esso potremo ultimare le opere di efficientamento dell’intero involucro del teatro, completando la sala Ferrero, il foyer e il locale bar”.

