TOP NEWS

Festa di Primavera, in Cina record di 9,4 miliardi di viaggi interni

Di

Mar 13, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero totale di viaggi interregionali di passeggeri in tutta la Cina durante i 40 giorni del picco di spostamenti per la Festa di primavera, che si è concluso oggi, è stimato a un livello record di 9,4 miliardi, secondo i dati del ministero dei Trasporti.

I viaggi su strada hanno totalizzato circa 8,74 miliardi di spostamenti, confermandosi la modalità di trasporto più utilizzata. I viaggi ferroviari hanno raggiunto i 538 milioni, mentre il trasporto aereo ha gestito 94,39 milioni di passeggeri e le vie d’acqua hanno registrato 35,95 milioni di spostamenti.

Il picco di viaggi, spesso descritto come la più grande migrazione umana annuale del mondo, mette in evidenza l’enorme mobilità della Cina e la vivace attività economica del Paese. La Festa di primavera, una tradizionale occasione di ricongiungimento familiare, quest’anno si è celebrata il 17 febbraio.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassa

Mar 13, 2026
TOP NEWS

Iran, Tajani “Nessuna trattativa per passaggio navi italiane in Stretto Hormuz”

Mar 13, 2026
TOP NEWS

“Io Prevengo”, Lilly porta la prevenzione cardiometabolica nelle piazze lombarde

Mar 13, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassa

Mar 13, 2026
TOP NEWS

Iran, Tajani “Nessuna trattativa per passaggio navi italiane in Stretto Hormuz”

Mar 13, 2026
TOP NEWS

Festa di Primavera, in Cina record di 9,4 miliardi di viaggi interni

Mar 13, 2026
IN EVIDENZA

“Io Prevengo”, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly

Mar 13, 2026