Giorno della memoria 2026: le commemorazioni del 27 gennaio ad Alessandria

DiRaimondo Bovone

Gen 25, 2026 , , ,

In occasione della Giorno della Memoria 2026, 81° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, la Città di Alessandria si appresta a vivere le seguenti celebrazioni istituzionali.

ORE 9.15 – Piazzetta della Lega – Gli studenti delle scuole cittadine, con i Rappresentanti istituzionali e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, assisteranno alla lettura dei nomi dei deportati ebrei alessandrini morti nei campi di sterminio, con deposizione di corona d’alloro davanti alla Sinagoga.
ORE 10.15 – Presso il Carro della Memoria (tra via Scassi e piazzale Berlinguer) accensione del Braciere della Memoria e deposizione di una corona d’alloro.
ORE 11.15 – Piazza Mafalda di Savoia – Deposizione di corona d’alloro e intervento delle Autorità presso il Monumento alla Principessa morta a Buchenwald il 28 agosto 1944.
ORE 12 – Stadio Comunale “G. Moccagatta” – Deposizione mazzo di fiori in memoria di Árpád Weisz, calciatore e allenatore dell’Alessandria Calcio, morto ad Auschwitz il 31 gennaio 1944.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

