Giorno della memoria 2026: le commemorazioni del 27 gennaio ad Alessandria

In occasione della Giorno della Memoria 2026, 81° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, la Città di Alessandria si appresta a vivere le seguenti celebrazioni istituzionali.

ORE 9.15 – Piazzetta della Lega – Gli studenti delle scuole cittadine, con i Rappresentanti istituzionali e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, assisteranno alla lettura dei nomi dei deportati ebrei alessandrini morti nei campi di sterminio, con deposizione di corona d’alloro davanti alla Sinagoga.

ORE 10.15 – Presso il Carro della Memoria (tra via Scassi e piazzale Berlinguer) accensione del Braciere della Memoria e deposizione di una corona d’alloro.

ORE 11.15 – Piazza Mafalda di Savoia – Deposizione di corona d’alloro e intervento delle Autorità presso il Monumento alla Principessa morta a Buchenwald il 28 agosto 1944.

ORE 12 – Stadio Comunale “G. Moccagatta” – Deposizione mazzo di fiori in memoria di Árpád Weisz, calciatore e allenatore dell’Alessandria Calcio, morto ad Auschwitz il 31 gennaio 1944.