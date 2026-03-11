Carburanti alle stelle: FLP Alessandria–Asti chiede più lavoro agile per tutelare i dipendenti pubblici

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato sindacale

La FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, Segreteria Territoriale Alessandria–Asti,

interviene sul forte aumento del prezzo dei carburanti registrato negli ultimi giorni, che sta incidendo

pesantemente sul potere d’acquisto dei lavoratori.

In particolare, il diesel ha raggiunto prezzi estremamente elevati, arrivando fino a 2,119 euro al litro, una

situazione che comporta un aggravio economico significativo per molti dipendenti del comparto Funzioni Centrali, costretti quotidianamente a sostenere costi sempre più onerosi per gli spostamenti casa–lavoro. Si tratta di una dinamica che rischia di avere effetti concreti sulle condizioni economiche dei lavoratori pubblici, soprattutto in territori come quelli di Alessandria e Asti, caratterizzati da una forte mobilità pendolare e da distanze spesso rilevanti tra luogo di residenza e sede di servizio.

Per questa ragione, la FLP Alessandria–Asti ha formalmente chiesto ai dirigenti delle amministrazioni del comparto Funzioni Centrali di valutare un ampliamento delle fasce e delle giornate di utilizzo del lavoro agile (smart working), nei limiti consentiti dalle normative vigenti e nel rispetto delle esigenze organizzative degli uffici. Il lavoro agile, ormai pienamente riconosciuto nell’ordinamento del lavoro pubblico, rappresenta infatti uno strumento concreto che può contribuire a: ridurre i costi di trasporto sostenuti dai lavoratori; migliorare il benessere organizzativo; favorire una gestione più moderna ed efficiente del lavoro pubblico; ridurre l’impatto ambientale legato agli spostamenti quotidiani.

LE PAROLE – Così Stefania Gallo, coordinatore territoriale FLP Alessandria–Asti: “La nostra richiesta non nasce da una logica rivendicativa, ma da una proposta organizzativa concreta e responsabile, che tenga conto delle difficoltà economiche che molti dipendenti stanno affrontando a causa dell’aumento dei carburanti”. La Federazione auspica pertanto l’apertura di un confronto costruttivo con le amministrazioni, affinché possano essere individuate soluzioni organizzative equilibrate che coniughino le esigenze di servizio con la tutela delle condizioni economiche e del benessere del personale.

La Segreteria Territoriale FLP Al-AT