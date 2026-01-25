Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Crans Montana, Meloni: “Indignata per il rilascio, serve una squadra investigativa comune”

Di

Gen 25, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Provo profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti. Lo Stato italiano, e io personalmente, resteremo giorno per giorno al loro fianco, nel percorso di ricerca della giustizia e della verità. Il governo non lascerà mai sole queste famiglie“. Lo ha detto, intervistata dal Corriere della Sera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito di Crans Montana e della decisione della giustizia svizzera di rilasciare il proprietario del locale in cui è avvenuta la strage.

“Fin dall’inizio l’Italia ha offerto collaborazione alle autorità elvetiche per fare piena luce su quanto accaduto. La nostra polizia giudiziaria ha consolidata esperienza per svolgere tutte le investigazioni necessarie: mi rammarico che questa disponibilità finora non sia stata raccolta, e che anzi le indagini abbiano conosciuto incertezze, ritardi e lacune, al punto che non sono state svolte neanche le autopsie di giovani deceduti che non presentavano ustioni. Chiedo pertanto che almeno adesso, dopo quanto accaduto, sia costituita, senza ritardo e senza ulteriori resistenze, una squadra investigativa comune, che utilizzi la competenza e la professionalità degli appartenenti alle forze di polizia italiani”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo, sopralluogo di La Russa nei territori colpiti di Messinese e Catanese

Gen 25, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Giorno della memoria 2026: le commemorazioni del 27 gennaio ad Alessandria

Gen 25, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la tutela INAIL per gli infortuni a scuola

Gen 25, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Calcio Sport

Serie A: poker dell’Atalanta al Parma, 4-0

Gen 25, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo, sopralluogo di La Russa nei territori colpiti di Messinese e Catanese

Gen 25, 2026
Calcio Sport

Serie A: il Sassuolo ritrova la vittoria, Fadera mette al tappeto la Cremonese

Gen 25, 2026
Sport

Tennis, Australian Open: Alcaraz e Sabalenka ai quarti, avanti anche Zverev e Gauff

Gen 25, 2026