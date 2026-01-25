ACLI: la tutela INAIL per gli infortuni a scuola

Da settembre 2023 è stata estesa la tutela INAIL agli alunni di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado che copre ogni tipo di attività all’interno della scuola (viaggi di istruzione, uscite didattiche, mensa, ricreazione, ogni evento che si verifichi in ambito scolastico o ad esso connesso).

Il sistema di indennizzo è lo stesso previsto per i lavoratori tutelati dall’assicurazione INAIL: per danno biologico fino al 5% non vi è alcun indennizzo; per danno biologico dal 6% al 15% vi è diritto a un indennizzo in capitale; per danni a partire dal 16% viene costituita una rendita mensile.

Per gli studenti non è prevista l’indennità per inabilità temporanea assoluta, ossia ciò che l’INAIL paga in sostituzione della retribuzione per il periodo di durata dell’infortunio per un lavoratore.

Sono previste tutte le prestazioni sanitarie (cure mediche e chirurgiche) sia durante il periodo di inabilità temporanea sia dopo la guarigione clinica (necessarie al recupero psico-fisico).

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04