Domattina alle ore 9 all’ITIS Volta il convegno “Ignazio Gardella, progettare la città”

Gen 16, 2026 , , , , ,

Iscrizioni aperte fino alle ore 14 di oggi inviando un’email al seguente indirizzo: [email protected]
Per gli architetti iscrizione online sul sito dell’Ordine degli Architetti PPC di Alessandria: www.ordinearchitettialessandria.it

In occasione della mostra “Ignazio Gardella. Progettare la città”, in corso fino al 15 marzo 2026 presso la prestigiosa sede delle Sale d’Arte di Alessandria, domani sabato 17 gennaio si terrà il convegno nazionale dedicato alla figura dell’architetto milanese. Il convegno verrà ospitato nell’Istituto Itis A.Volta, un’architettura realizzata da Gardella nel 1967 ad Alessandria, grazie alla collaborazione con l’istituzione scolastica e alla disponibilità della preside, Maria Elena Dealessi.
La mostra “Ignazio Gardella. Progettare la città” è promossa e organizzata dal Comune di Alessandria, ASM Costruire Insiemeplug_in, con la collaborazione dell’Archivio Storico Gardella e dell’Ordine degli Architetti PPC di Alessandria.            


