Palatium Vetus: visite guidate e attività didattiche per le scuole da aprile e giugno

Le attività didattiche presso la Collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sono dal 2017 un punto di riferimento per molte scuole del territorio. L’obiettivo è quello di consolidare un percorso costruttivo, riproponendo nuovi laboratori e visite guidate, con la consapevolezza che questi possano rappresentare per i ragazzi un’opportunità concreta di educazione al patrimonio artistico e di approfondimento storico e letterario, sia a livello locale sia nazionale.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria possiede un’importante collezione di capolavori di tutti i più celebri artisti legati al territorio, dalla fine del ‘700 fino alla fine del ‘900; protagonisti sono artisti quali Pellizza da Volpedo, Morbelli, Barabino, Bistolfi, Carrà, Morando. Sarà possibile visitare anche un’area museale, con reperti archeologici venuti alla luce durante i lavori di ristrutturazione di Palatium Vetus, che comprende suppellettili di notevoli qualità, vasi da cucina e corredi da tavola, risalenti al XIV-XV secolo allestiti nell’antica “ghiacciaia” del Palazzo.

DA APRILE 2026 A GIUGNO 2026 – Visita guidata e laboratori didattici alla piccola mostra temporanea dedicata ad Angelo Barabino e al divisionismo “Angelo Barabino. Frammenti di Luce”. Con particolare attenzione alla nuova opera acquisita “Temporale in Val Sangone”, al tema della luce e alla pittura all’aperto. I laboratori, i materiali didattici e la visita guidata sono completamente gratuiti e offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

‘Temporale in Val Sangone’ di Barabino