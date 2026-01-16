Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Palatium Vetus: visite guidate e attività didattiche per le scuole da aprile e giugno

La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Le attività didattiche presso la Collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sono dal 2017 un punto di riferimento per molte scuole del territorio. L’obiettivo è quello di consolidare un percorso costruttivo, riproponendo nuovi laboratori e visite guidate, con la consapevolezza che questi possano rappresentare per i ragazzi un’opportunità concreta di educazione al patrimonio artistico e di approfondimento storico e letterario, sia a livello locale sia nazionale.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria possiede un’importante collezione di capolavori di tutti i più celebri artisti legati al territorio, dalla fine del ‘700 fino alla fine del ‘900; protagonisti sono artisti quali Pellizza da Volpedo, Morbelli, Barabino, Bistolfi, Carrà, Morando. Sarà possibile visitare anche un’area museale, con reperti archeologici venuti alla luce durante i lavori di ristrutturazione di Palatium Vetus, che comprende suppellettili di notevoli qualità, vasi da cucina e corredi da tavola, risalenti al XIV-XV secolo allestiti nell’antica “ghiacciaia” del Palazzo.

DA APRILE 2026 A GIUGNO 2026 – Visita guidata e laboratori didattici alla piccola mostra temporanea dedicata ad Angelo Barabino e al divisionismo “Angelo Barabino. Frammenti di Luce”. Con particolare attenzione alla nuova opera acquisita “Temporale in Val Sangone”, al tema della luce e alla pittura all’aperto. I laboratori, i materiali didattici e la visita guidata sono completamente gratuiti e offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

‘Temporale in Val Sangone’ di Barabino

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

