IN EVIDENZA

Mons.Sanchez “Lo sport è gioco, Dio gioca e noi siamo giocatori”

Di

Mar 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Si è scritto molto dell’impatto economico dello sport e della filosofia dello sport. Ma paradossalmente mancavano libri su una riflessione teologica dello sport e sul significato dello stesso dal punto di vista dell’uomo creato da Dio e chiamato ad un destino eterno. Lo sport è fondamentalmente gioco, competitivo, regolato e fisico. Se lo sport è gioco e ci piace tanto è perché il nostro Dio è un Dio che gioca e noi che siamo creati a sua immagine e somiglianza siamo giocatori”. Lo ha dichiarato Mons. Melchor Sánchez de Toca a margine della presentazione dei libri, di cui è co-autore con Daniele Pasquini e Santiago Perez de Camino, “Sport for all – cohesive, accessible and tailored to each person” e “Il gioco di Dio – Elementi di teologia dello sport”, che si è svolta presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma.

mec/gm/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Salvini “Quanti fronti aperti prima che saltino bilanci di famiglie e aziende?”

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

MSD, da Investing for Life Health Summit più investimenti e accesso equo a cure

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

A Nola l’ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo

Mar 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, massimo organo consultivo politico apre sessione annuale

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Meloni “Roma diventi hub europeo per investimenti in Africa”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Cina, Anhui ospita la tradizionale parata di lanterne a forma di pesce

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Salvini “Quanti fronti aperti prima che saltino bilanci di famiglie e aziende?”

Mar 4, 2026