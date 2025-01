Giovedì 16 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Katherine Ann Moss (1974), Inghilterra, modella. Nata a Croydon (sud di Londra), a dispetto dell’altezza non esagerata (1.72 m) Kate è un’icona della moda. Molti importanti stilisti l’hanno scelta come testimonial, da Calvin Klein a Gucci, da Dolce & Gabbana a Louis Vuitton, da Versace a Dior, tanto che la rivista Forbes la dichiarò “seconda modella di maggior successo al mondo”. Nel 2007 fu distribuita, nel Regno Unito, la sua collezione di moda: capi di abbigliamento, borse, scarpe, cinture e biancheria intima di fascia economica medio-bassa.

Dian Fossey (1932-1985), Usa, zoologa. Nata a San Francisco, Dian ebbe straordinaria empatia con gli animali e studiò veterinaria all’Università della California, poi abbandonata per lavorare come terapista con i bambini disabili. Questa esperienza le fu d’aiuto quando si stabilì in una foresta del Ruanda, per vivere a stretto contatto con i gorilla di montagna.

assassinata con lo stesso arnese utilizzato dai bracconieri per uccidere le scimmie.