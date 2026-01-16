Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni incontra Takaichi: “Italia e Giappone insieme possono fare la differenza”

Gen 16, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contenta di essere qui oggi a Tokyo, a fianco del primo ministro Takaichi. Penso che le potenzialità che i legami profondi tra Roma e Tokyo vantano siano molte, e dobbiamo saperle esplorare tutte. In questi 160 anni noi abbiamo saputo spesso adattare il nostro rapporto ai mutamenti globali. Sono convinta che, in un quadro del genere, che serba molte incognite, ma anche molte opportunità, Italia e Giappone insieme possano fare la differenza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del punto stampa congiunto con il primo ministro giapponese Sanea Takaichi, a Tokyo.ads/mca3
(fonte video: Palazzo Chigi)

