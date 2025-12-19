Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Giovani

Nova Coop premia l’eccellenza: 5 borse di studio per i figli dei dipendenti della provincia

DiRaimondo Bovone

Dic 19, 2025 , , , , , ,

Anche quest’anno Nova Coop rinnova il proprio impegno nel valorizzare il merito scolastico delle figlie e dei figli dei dipendenti, con un’iniziativa che si conferma elemento centrale del piano di welfare aziendale “Noi NovaCoop”. Nel corso della cerimonia, svoltasi a Vercelli, sono state consegnate 110 borse di studio, per un valore complessivo di 50.000 euro.
L’edizione 2025 è stata caratterizzata da un focus sui temi delle pari opportunità e del linguaggio di genere, in linea con il percorso intrapreso dalla Cooperativa per il conseguimento della certificazione per la Parità di Genere.

I PREMI – In particolare, 80 riconoscimenti da 400 euro sono stati assegnati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mentre 30 borse da 600 euro hanno premiato gli studenti universitari che si sono distinti per i risultati ottenuti durante l’anno scolastico e accademico.
IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA – I riconoscimenti assegnati sono stati 5: 4 borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 1 borsa rivolta a uno studente universitario.
Questi i nomi dei vincitori alessandrini che hanno partecipato alla cerimonia: Ilenia Garrapa (Istituto “Leardi” di Casale Monferrato) e Mathias Scopelliti (Istituto Sobrero di Casale Monferrato).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana. Sabato luna nuova

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Il Presepe del Movimento Cristiano Lavoratori in piazza Gambarina: domani la benedizione del vescovo

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Polizia Locale in Piemonte: 40 nuovi agenti presto in servizio nei Comuni

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Giovani

Nova Coop premia l’eccellenza: 5 borse di studio per i figli dei dipendenti della provincia

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Viaggiando

Auto sempre più vecchie e riparazioni più care: +33% in dieci anni

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana. Sabato luna nuova

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Conference League: Fiorentina ancora battuta a Losanna, 1-0. Ora i playoff

Dic 19, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x