Nova Coop premia l’eccellenza: 5 borse di studio per i figli dei dipendenti della provincia

Anche quest’anno Nova Coop rinnova il proprio impegno nel valorizzare il merito scolastico delle figlie e dei figli dei dipendenti, con un’iniziativa che si conferma elemento centrale del piano di welfare aziendale “Noi NovaCoop”. Nel corso della cerimonia, svoltasi a Vercelli, sono state consegnate 110 borse di studio, per un valore complessivo di 50.000 euro.

L’edizione 2025 è stata caratterizzata da un focus sui temi delle pari opportunità e del linguaggio di genere, in linea con il percorso intrapreso dalla Cooperativa per il conseguimento della certificazione per la Parità di Genere.

I PREMI – In particolare, 80 riconoscimenti da 400 euro sono stati assegnati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mentre 30 borse da 600 euro hanno premiato gli studenti universitari che si sono distinti per i risultati ottenuti durante l’anno scolastico e accademico.

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA – I riconoscimenti assegnati sono stati 5: 4 borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 1 borsa rivolta a uno studente universitario.

Questi i nomi dei vincitori alessandrini che hanno partecipato alla cerimonia: Ilenia Garrapa (Istituto “Leardi” di Casale Monferrato) e Mathias Scopelliti (Istituto Sobrero di Casale Monferrato).