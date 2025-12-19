TOP NEWS

Da Ue prestito di 90 miliardi a Kiev, accantonato uso degli asset

Di

Dic 19, 2025

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I leader Ue hanno raggiunto un’intesa per fornire un prestito da 90 miliardi di euro di supporto all’Ucraina per il biennio 2026-27. La decisione è stata presa a Bruxelles al termine di una lunga discussione nell’ambito del vertice tra i leader europei.
Niente uso degli asset russi, che restano congelati finchè Mosca non risarcirà Kiev per la guerra. Serviva un voto all’unanimità: Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno detto sì con la possibilità di sfilarsi dal prestito.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Meloni “Sono contenta, sulle risorse all’Ucraina ha prevalso il buon senso”

Dic 19, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, ma niente riferimenti ai combustibili fossili

Nov 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Sono contenta, sulle risorse all’Ucraina ha prevalso il buon senso”

Dic 19, 2025
TOP NEWS

Da Ue prestito di 90 miliardi a Kiev, accantonato uso degli asset

Dic 19, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Giovani

Nova Coop premia l’eccellenza: 5 borse di studio per i figli dei dipendenti della provincia

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Viaggiando

Auto sempre più vecchie e riparazioni più care: +33% in dieci anni

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone