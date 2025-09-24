Ospedale di Alessandria: giovedì 25 settembre la seconda tappa del ‘ReumaDay Tour’

L’iniziativa, che si svolgerà dalle 10 alle 15, è stata promossa da Will Care, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e delle principali associazioni di pazienti. L’evento sarà un’occasione di confronto e di ascolto per persone con patologie reumatologiche, caregiver e cittadini, che potranno accedere a consulenze gratuite non diagnostiche con reumatologi, immunologi e dermatologi nel corridoio di destra del Presidio Civile Santi Antonio e Biagio (ingresso via Venezia 16), trovando materiali divulgativi e supporto presso l’Info Corner allestito nel corridoio principale.

Tutte le testimonianze raccolte confluiranno nel ReumaDay Summit, in programma il 4 dicembre a Torino, momento conclusivo del percorso che coinvolgerà 11 ospedali piemontesi con l’obiettivo di restituire alle istituzioni, ai clinici e ai decisori un quadro reale delle esigenze delle persone con patologie reumatologiche e autoimmuni.

CONSULENZE GRATUITE – Prenotare al 392-4030951 (anche WhatsApp) o via email a [email protected]. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.willcare.it/reumaday-tour .

LE PAROLE – Così Davide Cutri, presidente di Will Care: «Essere presenti ad Alessandria rappresenta un passaggio importante di questo percorso, che non è un semplice calendario di appuntamenti, ma un vero osservatorio itinerante. L’iniziativa mette in rete istituzioni, clinici e comunità, raccoglie testimonianze e buone pratiche e le trasforma in elementi concreti di riflessione per le politiche sanitarie».