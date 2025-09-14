Lunedì 15 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Fausto Coppi (1919-1960), Italia, ciclista.

fu il più grande campione del ciclismo italiano. Vinse 5 Giri, 2 Tour (doppiette ’49 e ’52), 2 Milano-Sanremo, 1 Parigi-Roubaix, 5 Giri di Lombardia, Oro e Bronzo Mondiali su strada, 2 Ori e 1 Argento Mondiali su pista. Stabilì il record dell’ora (45,798 kmh) al Vigorelli di Milano il 7 novembre ’42, superato 14 anni dopo da Anquetil. In sua memoria ci sono la piastrella autografa sul ‘muretto di Alassio’, la Stele sul Passo dello Stelvio, il monumento sul Passo Pordoi, il monumento al passo dell’Agerola.