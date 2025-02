Viste mediche serali e nel fine settimana: come fare all’Ospedale di Alessandria

Si tratta di un piano straordinario della Regione Piemonte, chiamato ‘Prestazioni aggiuntive per ridurre le liste di attesa’, cui ha aderito anche l’Ospedale alessandrino. Convinti i medici e gli infermieri, la gente sembra gradire, con un incremento delle visite che ha riempito le agende nelle prime settimane, per diverse specialità a disposizione.

L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria di alcuni servizi specialistici in fasce orarie dalle 16 alle 20, e per Radiologia anche al mattino, dalle 7 alle 8, e poi il sabato e la domenica. Il tutto per venire incontro alle necessità di chi lavora durante il giorno e in settimana, utilizzando a pieno regime gli ambulatori.

Si tratta di un’iniziativa sperimentale fino a giugno, ma l’Ospedale di Alessandria sta già lavorando per ampliare l’offerta a ulteriori prestazioni.

COME PRENOTARE

Si fa attraverso i canali tradizionali:

CUP REGIONALE – numero unico 800.000.500, tutti i giorni dalle 8 alle 20 (festività nazionali escluse) – Attivo anche da cellulare.

SPORTELLI AURA – piano terra del Presidio Civile – Blocco A, lunedì-venerdì 8-18 – con impegnativa medica.

SITO DELL’Ospedale: https://www.ospedale.al.it/it/scheda-informativa/prenotare-una-visita