Visite ed esami la sera e nel weekend al via in Piemonte: obiettivo 50.000 entro giugno

La riduzione delle liste d’attesa è la priorità per la Regione Piemonte ed è il principale obiettivo indicato ai Direttori generali. Le Aziende sanitarie hanno recepito le indicazioni predisponendo un calendario di visite ed esami in orario serale e nei fine settimana, con l’obiettivo di arrivare a 50.000 prestazioni in più entro fine giugno.

I NUMERI DEL PIANO – Da gennaio alla scorsa settimana sono state oltre 8.000 le prestazioni aggiuntive già effettuate e l’obiettivo è arrivare a +50.000 nel primo semestre 2025. Le risorse per le liste d’attesa, nel bilancio di previsione 2025, sono passate da 25 a 37 milioni, con la struttura dell’assessorato alla Sanità attivamente impegnata per monitorare i dati in tempo reale.

LE LISTE D’ATTESA – Nel 2024 in Piemonte sono state erogate 2.268.104 prestazioni, il 6% in più sul 2023, con un recupero del 91% rispetto al dato pre-pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri, nel 2024 ci sono stati 201.522 ricoveri, in aumento rispetto al 2023 (200.110).

LE PAROLE – Così il presidente Cirio e l’assessore Riboldi: «Un grazie particolare va a medici, infermieri, oss, personale tecnico, che hanno dato disponibilità per estendere agli orari serali e del fine settimana le visite e gli esami, venendo incontro alle necessità delle persone e consentendo il pieno utilizzo degli ambulatori e degli ospedali. Siamo orgogliosi che il ministro della Salute Schillaci abbia apprezzato lo sforzo, menzionando il Piemonte come regione impegnata attivamente su questo fronte».