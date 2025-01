Lions Alessandria Host e ‘Studio Canestri’ supportano l’autonomia dei ragazzi Down

Continua a dare ottimi frutti la collaborazione tra il Lions Club Alessandria Host e lo Studio Dentistico Canestri di Alessandria che, da alcuni anni, sostengono l’attività ricreativa del Centro Down di Alessandria, un’associazione formata da genitori di bambini con disabilità e presieduta da Mario Bianchi.

Quest’anno, in particolare, il Centro ha un obiettivo più ambizioso, ossia rendere agibili 2 appartamenti dove realizzare progetti di inclusione per ragazzi Down, avviandoli ad un’esperienza di vita indipendente con l’ausilio iniziale di assistenti sociali.

Gli appartamenti sono già stati individuati e il contributo offerto da Lions e Studio Canestri sarà utilizzato proprio per affrontare le spese di affitto per i primi mesi. I fondi donati sono il risultato della distribuzione a scopo benefico di circa 300 confezioni di amaretti a soci del Club, amici e parenti nonché ai numerosi e generosi pazienti dello Studio Dentistico.

Il connubio funziona e in passato ha già dato ottimi risultati, permettendo al Centro di finanziare molte attività per migliorare la qualità della vita e il benessere di coloro che frequentano la sede di via Mazzini. Il motto è “Insieme possiamo” e coinvolge i Lions e le persone di buona volontà che hanno trovato, in questo progetto, piena e soddisfacente realizzazione.