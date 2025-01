Ospedale di Alessandria: da domani torna la settimana dedicata a Sant’Antonio

Da venerdì 17 a giovedì 23 gennaio l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria è pronta a celebrare, con una settimana di eventi, il Santo Patrono da cui prende nome il nosocomio: Sant’Antonio. Iniziative e appuntamenti saranno l’occasione perfetta per soffermarsi su “Cura e Comunità”.

VENERDI’ 17 – Alle ore 17 tradizionale messa nella chiesa interna, dedicata ai santi Antonio e Biagio. Al termine della celebrazione, si procederà con la Cerimonia del Grazie: un momento di gioia in cui vengono ringraziati i benefattori e i volontari per la loro generosità e la costante attenzione che dimostrano nei confronti dei bisogni dei professionisti dell’AOU AL e per il benessere dei pazienti.

SABATO 18 – Dalle ore 10, nel Salone di rappresentanza, approfondimento storico su Papa Pio V e consegna delle benemerenze ai professionisti che hanno lasciato il servizio nel 2024. Verranno poi nominati i primari emeriti che si sono distinti nell’attività per il miglioramento di cure e servizi.

MARTEDI’ 21 – Dalle ore 10 presentazione del giovane ricercatore che ha vinto la borsa di studio “Mario Paglieri” dedicata al One Health, attivata grazie alla generosa donazione di Paglieri a Solidal per la Ricerca. La storica azienda alessandrina ha scelto così di sostenere concretamente le attività di ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi, all’interno del quale opererà il nuovo data manager.

GIOVEDI’ 23 – Nella sede di Confindustria Alessandria la consegna dei Premi della Ricerca. Verranno consegnati il Premio Confindustria per il “Miglior progetto di ricerca delle professioni sanitarie del comparto”, in memoria di Maria Rosa Monaco, e il Premio Fondazione VIVA DAIRI for YOUNG per il “Miglior Paper – articolo pubblicato nell’anno 2023, con affiliazione dell’AOU AL o dell’ASL AL” da ricercatori di età inferiore ai 40 anni.