Lions: martedì 3 giugno cena benefica per l’Ospedale Infantile in piazza Santa Maria di Castello

Il tradizionale evento conviviale a scopo benefico, organizzato dagli 8 club Lions di Alessandria e dal Leo Club, ritorna in piazza Santa Maria di Castello il prossimo martedì 3 giugno dalle ore 20. L’evento, chiamato “La solidarietà Lions non va in vacanza”, con il Patrocinio della Città di Alessandria, si propone l’acquisto di nuova strumentazione per l’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”.

Si vorrebbe completare la raccolta fondi, avviata da alcuni club del territorio, per acquistare uno strumento per test da sforzo cardiologico pediatrico, adatta ai minori di età 8-14 anni, da destinare all’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica dell’Infantile di Alessandria.

Il costo è di 15.000 euro, in parte già reperiti tramite service organizzati dai club o grazie alla generosità di sostenitori dell’iniziativa.

L’organizzazione dell’evento è dei club Alessandria Host, Alessandria Marengo, Alessandria Cittadella, Alessandria Emergency & Rescue, Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Bosco Marengo Ecolife e Leo Club Alessandria e di tanti volontari che ne condividono gli scopi. Costo della cena 50 euro a persona.

Prenotazioni: ERICA 328-9344709; ORIETTA 333-1678754.

LA SERATA – Ci sarà una cena con ricco menù a base di prodotti del territorio, organizzata secondo la formula, ormai sperimentata, del coinvolgimento delle attività commerciali cittadine e, in particolare, di ristoratori e pasticceri coordinati dallo chef Beppe Sardi.

CREDITI – Prevista la collaborazione degli allievi del corso tecnico di cucina dell’ENAIP di Alessandria e la supervisione di alcuni sommelier da aziende vinicole della provincia. A cucinare per la serata in piazza Santa Maria di Castello saranno i ristoranti Il Moscardo e Favorite!, gli allievi di Enaip, la pasta fornita dal pastificio Pesce Emiliana, l’apporto della pasticceria Teo e Bia; pane fornito dalla panetteria Roberto Actis, grissini dalla ditta Cane, acqua minerale Lauretana, il vino sarà fornito da Cantina Insieme di Capriata d’Orba e da Nicola Bergaglio di Gavi.

Servizio ai tavoli affidato ai volontari Lions e Leo. Musica a cura di Forte DJ. Contribuiscono all’organizzazione RESICAR Alessandria, FARMACALAB, GRUPPO AMAG; l’illuminazione della piazza è offerta dalla ditta Dark Light di Novi Ligure e gli addobbi floreali dal Vivaio Forlini; assistenza tecnica Tecnoluce di Caridi.

Piazza Santa Maria di Castello con l’antica chiesa