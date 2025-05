Catania: barista ucciso a coltellate da un parcheggiatore abusivo africano, poi arrestato

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne originario dello Zimbabwe per l’omicidio di un giovane di 31 anni, ucciso a coltellate a Catania. La vittima è un barista. Ad aggredirlo un parcheggiatore abusivo. L’uomo, non appena si è accorto degli agenti giunti sul posto, si è dato alla fuga e si è allontanato correndo in viale Alcide de Gasperi incrocio con via del Rotolo, come si vede nel video. Ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Aveva i vestiti e le mani sporche di sangue. A quel punto gli agenti lo hanno fermato, perquisito e condotto presso gli uffici della Questura.

vbo/mca3

(Fonte video: Polizia di Stato)