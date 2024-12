Ospedale Infantile: i ‘Clown Marameo’, in corsia da 23 anni, donano uno spirometro per bimbi fino a 6 anni

Dopo tante giornate trascorse in corsia a rallegrare i piccoli pazienti, i Clown Marameo hanno donato alla Pediatria dell’Ospedale Infantile di Alessandria uno spirometro. L’apparecchiatura è destinata all’Ambulatorio di Allergologia e Fisiopatologia respiratoria e consentirà di valutare in maniera accurata la funzionalità respiratoria nei bambini da 0 a 6 anni, affetti da asma e patologie del respiro, migliorando la qualità delle cure.

Spiega il dottor Felici, direttore del reparto: «Il legame con i Clown Marameo va oltre le mura ospedaliere; è una storia di amicizia e condivisione che si arricchisce di un ulteriore gesto di solidarietà. Grazie quindi per questo dono, ma anche per la grande gioia che portano sempre nel nostro reparto e in tutto l’Infantile».

Così l’Associazione dei clown: «La donazione è molto più di un semplice contributo tecnologico, è un atto di riconoscenza verso l’Ospedaletto che, nel 2002, accolse con fiducia la pratica della clownterapia. In quell’anno 9 ragazzi di Alessandria, spinti dal desiderio di portare gioia e leggerezza negli ospedali, fondarono l’Associazione Clown Marameo. Oggi il gruppo conta 50 volontari che operano stabilmente nelle strutture ospedaliere della provincia».

Uno spirometro