Lavoro, +847.000 occupati con il governo Meloni

MESTRE (ITALPRESS) – Nei primi 2 anni di governo Meloni, secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, l’occupazione in Italia è cresciuta complessivamente di 847.000 unità (+3,6%). Di questi nuovi posti di lavoro, 672.000 sono lavoratori dipendenti e 175.000 autonomi. Focalizzando l’attenzione sui lavoratori dipendenti, lo stock di coloro che in quest’ultimo biennio dispone di un contratto a tempo indeterminato è aumentato di 937.000 unità, mentre i lavoratori con un contratto a termine sono diminuiti di 266.000. Pertanto, l’incidenza percentuale di lavoratori subordinati che attualmente possiede un contratto di lavoro precario è scesa al 14,4% (-2 punti rispetto a ottobre 2022). Sempre nello stesso periodo, i disoccupati sono diminuiti a 1.473.000 (-496mila) e gli inattivi a 12.538.000 (-198mila).

Così la premier Giorgia Meloni in un post su Facebook: “I dati diffusi oggi dalla Cgia confermano un importante trend positivo per il mercato del lavoro in Italia: 847.000 posti creati nei 2 anni del nostro Governo. Numeri che ci spingono a continuare a lavorare con determinazione per creare ulteriori opportunità e garantire stabilità e crescita economica a tutta la Nazione. L’Italia è sulla strada giusta, ma non ci fermiamo: c’è ancora molto da fare. Avanti!”.

