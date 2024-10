In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM 2024), il 5 ottobre si terrà a San Salvatore Monferrato un evento dedicato al tema dell’allattamento, della salute e del benessere, con un focus particolare sulla multiculturalità, in linea con il tema mondiale “Stop alle disuguaglianze – sostegno a 360°”.

L’incontro, aperto a tutta la comunità e pensato in particolare per future mamme, neomamme e le loro famiglie, inizierà alle ore 15 con il ritrovo presso il Parco della Torre, dove prenderà il via la seconda edizione di “Mother’s Garden”, un’iniziativa che intende creare uno spazio di condivisione e supporto per le madri di ogni cultura.

L’evento vedrà la partecipazione di Adele Di Meo, Coordinatrice Pari Opportunità della UIL Alessandria, Katia Veronese, Presidente dell’Associazione “Io Arrivo Prima”, e Davide Dealberti, Direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. Interverranno inoltre Nadia Biancato, Presidente di ADISCO, e alcune esperte del settore come le ostetriche Valentina Birello e Marta Amisano, l’infermiera pediatrica IBCLC Manuela Bolla, e la dietista Barbara Cameletti, che condivideranno riflessioni e consigli sul tema.

A seguire, sarà offerta una merenda in compagnia, un momento di condivisione e socializzazione per rafforzare i legami all’interno della comunità.

Organizzato nell’ambito della rassegna di eventi del Settembre Sansalvatorese, l’evento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’allattamento e promuovere il benessere di madri e neonati.

Per informazioni contattare il numero 0131-206344.