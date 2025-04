ACLI: quando richiedere il Congedo Straordinario?

Il Congedo Straordinario può essere richiesto da un lavoratore dipendente per assistere un familiare a cui è stata riconosciuta una disabilità grave. Questo congedo permette di assentarsi dal lavoro, con copertura retributiva e contributiva, per un massimo di 2 anni nel corso della vita lavorativa.

Possono richiederlo, salvo che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria: Coniuge, Partner dell’unione civile, Convivente di fatto; Genitori, anche adottivi; Figli, Fratelli, Sorelle; Parenti e affini entro il terzo grado. Sono affini anche parenti dell’altro partner unione civile.

Ad eccezione dei genitori, le persone sopraelencate devono essere conviventi con la persona da assistere, devono risiedere nello stesso Comune, indirizzo e numero civico. L’interno può essere diverso.

Il Congedo è finalizzato a garantire un’adeguata assistenza alla persona, pertanto non è consentito agli assistenti svolgere attività lavorativa durante la sua fruizione.

