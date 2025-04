Lunedì 7 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

famiglia di origini lucane, aderì a ‘Nuova Hollywood’ con Spielberg, Scorsese e Lucas, per lavorare da indipendenti contro il potere delle ‘Majors’. Il primo Oscar (’71) arrivò da sceneggiatore (‘Patton, generale d’acciaio’), poi girò ‘Il padrino’ e vinse il 2° Oscar. Seguì ‘Il padrino – Parte II’ che gli valse 3 statuette nel ’75. Famosi anche ‘La conversazione’, Palma d’Oro a Cannes ’75, e ‘Apocalypse Now’ (’79). Per la carriera vinse Leone d’oro ’92 e 6° Oscar,

Russell Crowe

(1964), Nuova Zelanda, attore.

generale romano Massimo Decimo Meridio de ‘Il gladiatore’ vinse l’Oscar ’01 e ottenne la stella sulla ‘Hollywood Walk of Fame’. Tifoso di rugby e cantante rock per svago, confermò il suo valore con ‘A Beautiful Mind’ (Golden Globe ’01), ‘Master & Commander’ (’03) e ‘Cinderella Man’ (’05). Nel ’14 fu il patriarca biblico Noè in ‘Noah’,