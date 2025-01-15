Attualità Cronaca Video

Torino: arrestato tunisino vicino a organizzazione jihadista

Set 15, 2025


TORINO (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno terroristico di matrice jihadista, la DIGOS di Torino e il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria hanno condotto in ambito carcerario un’articolata e complessa attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Torino, all’esito della quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere ad un cittadino tunisino, 40enne, per partecipazione all’organizzazione terroristica jihadista.

