Regione Piemonte, approvata la legge di stabilità

Settimana scorsa è stata approvata, dal Consiglio regionale del Piemonte, la legge di stabilità regionale, con 28 voti favorevoli e 19 contrari. Tra gli emendamenti approvati, quello di Fabrizio Ricca (Lega), per la “istituzione dell’Ente di gestione delle risorse sociali della Regione Piemonte”. Ad esso erano contrari diversi consiglieri di opposizione, che hanno criticato tale istituzione.

Sono stati anche decisi contributi straordinari di 1 milione € alla Fondazione Torino Musei e di 2.7 milioni € al Museo Egizio. Approvato anche un emendamento a favore del Forte di Fenestrelle (100.000 €). Il contributo al Salone del Libro di Torino è stato fissato in 1,3 milioni €, mentre i ristori al commercio per i lavori al Colle di Tenda ammontano a 1 milione € e quelli per il prolungamento della linea 1 della metropolitana torinese (corso Francia) a 400.000 €.