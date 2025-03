Lions Alessandria Host: donati alla Caritas molti kit di biancheria e scarpe per i bisognosi

Un altro service a favore della Caritas Diocesana di Alessandria da parte dei soci del Lions Club Alessandria Host. Nei giorni scorsi sono stati consegnati, presso la sede di via delle Orfanelle, un centinaio di kit di abbigliamento intimo maschile (canottiere, mutande, calze) appositamente acquistati, da destinare a persone in difficoltà economiche che usufruiscono del “servizio guardaroba” e del “servizio docce”, messo loro a disposizione dalla Caritas. Parte della biancheria sarà anche utilizzata per coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere e non hanno possibilità di rifornirsi di biancheria pulita per mancanza di fondi, o non hanno famigliari che li possano assistere.

Per far fronte ad altre esigenze evidenziate da Caritas, il Club ha reperito anche una ventina di paia di scarpe e scarponcini nuovi, per donna e uomo, da donare a coloro che ne hanno più bisogno per affrontare i rigori dell’inverno. L’iniziativa rientra tra i progetti a favore della comunità che il Club Alessandria Host ha individuato, nel corso dell’anno dedicato al 70° anniversario di fondazione, nell’ambito delle cause globali indicate da Lions Clubs International. Un grazie sincero a ‘Intimo In’ e Simone Lumina per la disponibilità dimostrata a favore di questo service.