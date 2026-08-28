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Vibo Valentia: allevatore incastrato dal drone mentre incendia un bosco

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Ago 28, 2026
VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Un allevatore 50enne originario di Zungri è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri Forestali con l’accusa di incendio boschivo doloso nel comune di Filandari, in provincia di Vibo Valentia. A tradire l’uomo, convinto di agire inosservato, sono state le immagini trasmesse in diretta al personale della Control Room della Regione Calabria da un drone impegnato nel monitoraggio nell’ambito della campagna “Tolleranza Zero”. I video hanno ripreso l’allevatore mentre appiccava volontariamente il fuoco in più punti di un’area boscata composta da pini e querce, per poi allontanarsi con i propri cani di guardiania.pc/r

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