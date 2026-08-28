Sobborghi alessandrini: a Villa del Foro tutto pronto per la festa patronale di Santa Varena

Rilanciata alcuni anni fa, la festa patronale di Santa Varena torna a Villa del Foro il 29-30 agosto e il 2 settembre. Il sobborgo di Alessandria, che ha 400 abitanti, si è rilanciato grazie all’impegno di associazioni e volontari.

Sabato 29 agosto dalle 14.30 presso il campo Sportivo Asd Forum Fulvii di Villa del Foro, giochi per tutti i bambini e adulti. Dalle 19.30 cena presso la SOMS alle ore 20, poi si balla con tutti i successi dagli anni ’60 agli anni ’90, proposti dal dj John Heckler.

Domenica 30 agosto, alle ore 10, Santa Messa presso la Parrocchia di santa Varena, a seguire la processione per le vie del paese. Dalle 19.30 cena alla SOMS, poi dalle 20 serata con “CaraOKI sotto le stelle” Digei SOMS powered by.

Mercoledi 2 settembre, alle ore 21.15, presso la Parrocchia di Santa Varena, concerto di musica da camera con l’orchestra “Oltremusica”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, mentre la prenotazione per la cena va fatta 338-5392631.

CREDITI – La patronale è stata organizzata da SOMS di Villa del Foro, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Lega Navale Italiana, Associazione Alessandria Sud, con la collaborazione dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo.