Ricostruzione dell’esofago: operazione all’avanguardia all’Ospedale Infantile

Un intervento eccezionale è stato eseguito all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria: durante l’operazione, condotta dal dottor Alessio Pini Prato, Direttore della SC Chirurgia Pediatrica, sono state utilizzate le tecnologie avanzate del robot chirurgico. Una bambina, arrivata dall’Albania con una grave ustione all’esofago causata da acido muriatico, è stata infatti salvata grazie a una procedura altamente innovativa e mininvasiva.

La piccola paziente è stata sottoposta alla rimozione dell’esofago ustionato e al prelievo di un tratto di colon, successivamente impiegato per ricostruire l’esofago gravemente compromesso. Fondamentale è stato l’apporto dei professionisti della SC Otorinolaringoiatria per l’isolamento cervicale dell’esofago e per il monitoraggio intraoperatorio del nervo laringeo ricorrente.

L’aspetto eccezionale non si limita alla tecnica adottata, ma riguarda anche la velocità e l’efficacia del recupero: in sole 2 settimane, la bambina è tornata a casa, perfettamente ristabilita e in grado di alimentarsi normalmente.

Così il dottor Pini Prato: «Si tratta di un risultato straordinario, reso possibile non solo dalla tecnologia robotica di ultima generazione, ma anche dalla sinergia e dall’eccellenza del nostro team chirurgico e multidisciplinare. Un intervento che non solo ha salvato una vita, ma ha restituito a questa piccola paziente la possibilità di tornare a una quotidianità normale in tempi record».