Palatium Vetus, fino al 26 gennaio la mostra di fotografie di Roberto Cotroneo

È stata prorogata fino a domenica 26 gennaio la mostra fotografica ‘Roberto Cotroneo. Nel Teatro dell’Arte’, realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, a cura di Creation.

La rassegna raccoglie 15 fotografie realizzate da Cotroneo negli spazi espositivi d’Italia e di Roma – dalla Galleria Borghese alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, dal MAXXI al Museo Etrusco di Villa Giulia – e ha suscitato vivo interesse tra il pubblico per l’originale prospettiva utilizzata dall’autore. Al centro dei suoi scatti non compaiono, infatti, le opere d’arte, ma le movenze e le espressioni di chi a sua volta fotografa ciò che contempla, di chi si assenta distraendosi allo smartphone, di chi si muove in gruppo, o del visitatore stupito di fronte a opere bizzarre.

Roberto Cotroneo, alessandrino d’origine, noto come scrittore, critico, saggista, ha esordito nella sua città natale con questo lavoro fotografico durato oltre 3 anni, di cui a Palatium Vetus viene esposta una selezione, appositamente scelta per dialogare con la collezione permanente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in un continuo gioco di rimandi e di “metafotografia”.

La mostra è aperta al pubblico, gratuitamente, tutti i sabati e le domeniche nella sede di piazza della Libertà 28, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 dove è possibile visitare anche la Collezione d’arte della Fondazione, l’antico Broletto e la Ghiacciaia con i suoi reperti archeologici.