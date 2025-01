Giorgia Meloni annuncia interconnessione energetica con Emirati Arabi e Albania

ROMA (ITALPRESS) – “Con lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro albanese Edi Rama firmeremo oggi un’intesa estremamente importante: un impegno a realizzare una nuova interconnessione energetica per produrre energia green in Albania, esportando parte di quell’energia in Italia grazie a un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico. Crediamo fortemente in questo progetto e sono molto orgogliosa di questa iniziativa, perché mostra concretamente che nuove forme di cooperazione possono essere costruite anche tra partner apparentemente distanti”.

Così la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week.

Secondo Meloni “l’Italia si candida a diventare hub strategico dei flussi energetici tra Europa e Africa. Siamo una piattaforma naturale nel Mediterraneo: questo ci permette di agire come un hub di approvvigionamento e di distribuzione potenziale dell’Africa, con la domanda di energia dell’Europa. Se vogliamo la transizione energetica concreta e sostenibile, dobbiamo assicurarci che sia realizzata con infrastrutture adeguate. Sviluppare le interconnessioni può essere la chiave di una nuova diplomazia energetica, moltiplicando le opportunità di cooperazione fra noi e generando benefici per tutti. Il futuro dipende dalla nostra capacità di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione. Non avremo successo continuando con la decarbonizzazione a prezzo della desertificazione economica”.

