Ospedale di Alessandria: presentato a Napoli ‘Spoilers’, un progetto del DAIRI sulla diagnosi radiologica

È stato presentato a Napoli, in occasione del 25° Congresso Nazionale AIIC – Associazione Italiana Ingegneri Clinici, il progetto SPOILERS – SupPortO intellIgente alLa rEfertazione Radiologica delle neoplaSie polmonari, sviluppato dalla SSD Laboratori di Ricerca del DAIRI, la cui responsabile è la Dr.ssa Annalisa Roveta, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. L’iniziativa ha preso parte alla sessione tematica “Applicazioni di Intelligenza Artificiale in Sanità”, dedicata ai sistemi più innovativi a supporto del personale clinico.

SPOILERS sviluppa un sistema di intelligenza artificiale in grado di supportare i radiologi nella diagnosi precoce del tumore polmonare, una delle neoplasie più diffuse e con la prognosi meno favorevole, spesso diagnosticata in fase avanzata. L’obiettivo è aumentare accuratezza, tempestività e coerenza nella refertazione, in un contesto caratterizzato da carenza di personale e crescente richiesta di prestazioni. La tecnologia impiegata si basa su modelli di apprendimento profondo multimodale, con architettura Transformer, capace di integrare dati clinici, referti e immagini (TC e radiografie toraciche), generando automaticamente referti in linguaggio naturale.

I primi risultati sono promettenti: oltre l’85% dei referti è stato ritenuto clinicamente affidabile e la metrica BERTScore ha superato lo 0,90. È inoltre emersa una riduzione significativa del tempo medio di refertazione. Una nuova fase di test su immagini TC, su una popolazione pilota di circa 250 pazienti, è attualmente in corso, con le opportune approvazioni etiche e istituzionali. Il progetto SPOILERS rappresenta un esempio concreto di ricerca per il trasferimento tecnologico in sanità e conferma il ruolo strategico del DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione), diretto da Antonio Maconi, nell’innovazione e nella ricerca applicata alla pratica clinica.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e l’Ospedale di Alessandria: https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/