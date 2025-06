Il festival teatrale ‘Connessioni’ domani al Chiostro di Santa Maria di Castello. Dalle 14 alle 22

Una giornata di festa e teatro per tutti, con attori e attrici di 14 compagnie teatrali piemontesi: sarà domani, sabato 28 giugno, dalle ore 14 sino alle 22, al Chiostro di Santa Maria di Castello, con performance in giardino, giochi interattivi per tutti, merenda e animazione per bambini nella sala degli affreschi. INGRESSO LIBERO.

Si chiama “Connessioni – Il festival teatrale dei territori”, prima edizione di un’iniziativa promossa da FITA Piemonte (Federazione Italiana Teatro Amatori), con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il patrocinio di Provincia e Città di Alessandria, il supporto di CSVAA centro di Servizi volontariato Asti e Alessandria, l’organizzazione di Compagnia Notte Magica da San Salvatore Monferrato, Compagnia Spasso Carrabile da Nizza Monferrato e i residenziali, avendo sede proprio nel Chiostro, Compagnia Gli Illegali – BlogAL.

LE COMPAGNIE TEATRALI – TORINO – Compagnia dei Celestini, Salti In Bocca, Trameoblique Teatro, Via Le Sedie, Gruppo Arte e Cultura.

ASTI – Spasso Carrabile, Associazione Arkobalengo.

VERCELLI – Teatro Il Veliero.

NOVARA – Sognattori.

ALESSANDRIA – Compagnia Notte Magica, Compagnia Gli Illegali-BlogAL, Compagnia di Prosa di Quattordio, Compagnia teatrale Notte Magica, Teatro Sipario Aperto.

Il Chiostro di Santa Maria di Castello, cuore storico e spirituale di Alessandria e da sempre centro pulsante di nuove iniziative ed eventi culturali, ospiterà una giornata pensata come festa divertente con intrattenimenti a tema teatrale per grandi e piccini; insomma, una buona occasione per appassionati e neofiti, ma anche semplici curiosi, di incontrare e conoscere le compagnie teatrali del territorio, vero e proprio patrimonio culturale locale.

Il Chiostro di Santa Maria di Castello