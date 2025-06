Il Lions Host dona alla città portabiciclette e cestini per migliorare la sostenibilità

L’iniziativa, una delle ultime della presidenza di Virginia Viola, è stata organizzata per celebrare il 70° di fondazione del club: 13 portabiclette e 12 cestini gettacarta sono l’omaggio che il Lions Club Alessandria Host ha messo a disposizione della cittadinanza alessandrina, lasciando un segno tangibile del suo impegno a favore della comunità locale. Gli articoli di arredo urbano sono stati installati nei giorni scorsi nel centro cittadino (piazza Marconi, via San Lorenzo, via dei Martiri, piazza della Libertà) per contribuire a migliorare la sostenibilità e il decoro della città.

Il Lions Club Alessandria Host ha acquistato anche diverse centinaia di posacenere tascabili che verranno distribuiti negli esercizi commerciali della città per evitare che le persone disperdano nell’ambiente i filtri delle sigarette che sono altamente tossici e inquinanti.

I fondi per l’acquisto di portabiciclette e cestini sono il frutto di un evento a scopo benefico, la “Cena con le stelle”, organizzato lo scorso anno su iniziativa di Marcello Canestri, storico socio del club, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico cittadino. L’adesione di chef stellati, la preziosa collaborazione di Davide Valsecchi e lo scopo sociale avevano fatto registrare la partecipazione di circa 470 commensali. L’inaugurazione delle strutture è avvenuta alla presenza del sindaco Abonante, del vicesindaco Barosini, della presidente del Club, Viola, e di soci Lions.

LE PAROLE – Così Virginia Viola, presidente del club fino al 30 giugno: “Abbiamo pensato a portabiciclette e cestini gettacarte perché sono strettamente connessi alla tutela dell’ambiente. I portabiciclette incoraggiano a preferire la bici all’auto, i cestini aiutano a tenere puliti gli spazi pubblici. Ci auguriamo di aver reso un buon servizio alla nostra comunità in un settore importante come la sostenibilità ambientale che ha sempre più rilievo sociale”.