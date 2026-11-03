Paglieri rinnova il sostegno alla ricerca di Solidal con la borsa di studio one health ‘Mario Paglieri’

L’azienda alessandrina Paglieri rinnova il proprio sostegno a Solidal per la Ricerca attraverso la Borsa di Studio One Health “Mario Paglieri” da 25.000 euro: ad aggiudicarsela nel 2026 è stata Giulia Oliveri, già beneficiaria dell’iniziativa nel 2025. La giovane ricercatrice proseguirà così il proprio lavoro nell’ambito del progetto HERA, dedicato alla creazione di un Registro dei fattori di rischio ambientali ora pronto ad entrare in una nuova fase di sviluppo.

LA VINCITRICE – Classe 1996, Giulia Oliveri ha conseguito la laurea triennale in Scienze Biologiche presso l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria e, nel 2023, la laurea magistrale in Biologia a indirizzo biomedico-biomolecolare e l’abilitazione alla professione di biologa. Nel 2024 ha intrapreso un Master in Data Management e Coordinamento delle sperimentazioni cliniche, collaborando con il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’IRCCS AOU AL. Grazie alla Borsa di Studio One Health “Mario Paglieri”, ha poi concentrato il proprio lavoro sulla fase preparatoria del progetto HERA, maturando esperienza nella gestione dei dati e nello sviluppo e monitoraggio delle attività di ricerca. L’attenzione si concentrerà, in particolare, su elementi quali l’inquinamento atmosferico, le condizioni climatiche, il contesto abitativo e urbano e le caratteristiche degli ambienti di vita e di lavoro. Una delle principali novità del progetto riguarderà la possibilità di affiancare alla raccolta dei dati anche quella di campioni biologici, che potranno essere conservati nella Biobanca dell’IRCCS AOU AL, secondo procedure standardizzate e nel rispetto delle necessarie autorizzazioni etiche. Questo sviluppo condurrà ad una prima collezione di campioni biologici dedicata alla ricerca cardio-pneumologica dell’Istituto.

Giulia Olivieri

LE PAROLE – Così Debora Paglieri, CEO di Paglieri S.p.A.: “Rinnovare il sostegno alla Borsa di Studio One Health “Mario Paglieri” significa dare continuità ad un progetto che unisce ricerca scientifica, attenzione alla salute e legame con il territorio. Il percorso avviato da Giulia Oliveri nel 2025 entra oggi in una nuova fase, che potrà contribuire a comprendere meglio l’influenza dell’ambiente sulla salute cardiovascolare e respiratoria”.

Fabio Rossello, l’altro CEO dell’azienda, ha aggiunto: “La collaborazione con Solidal per la Ricerca e con l’IRCCS AOU AL dimostra quanto il dialogo tra impresa, ricerca e territorio contribuisca sviluppo di progetti scientifici. La continuità della Borsa di Studio permette di consolidare il lavoro già svolto, accompagnando l’evoluzione del progetto HERA e rafforzando una ricerca sempre più orientata alla prevenzione e alla cura delle patologie cardiovascolari e respiratorie”.



