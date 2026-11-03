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Roma: funerali solenni dei 4 militari caduti in Bosnia

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Nov 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Si tengono a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica, i funerali solenni dei quattro militari italiani tragicamente scomparsi il 29 ottobre a causa dello schianto di un elicottero Chinook CH-47 in Bosnia-Erzegovina, avvenuto durante una missione addestrativa nell’ambito dell’operazione internazionale EUFOR Althea. Alle esequie partecipano le massime cariche dello Stato, tra cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. La funzione religiosa è officiata dall’ordinario militare per l’Italia, monsignor Gian Franco Saba. I quattro militari sono morti mentre erano impegnati nell’ambito della missione internazionale EUFOR Althea.(ITALPRESS)

xc7/trl/gtr

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