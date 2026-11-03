Il ministro Zangrillo: “Continuiamo ad investire in sanità nonostante le criticità ereditate”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo dei vincoli di finanza che dobbiamo rispettare. Sulla parte sanità abbiamo fatto, io credo, un lavoro straordinario. Ora, al di là della narrazione dell’opposizione che, qualunque cosa facciamo, dice che stiamo facendo degli sfaceli, mi piacerebbe che l’opposizione ci raccontasse, visto che rivendicano la necessità di ulteriori risorse, dove le troviamo queste risorse, e quindi bisogna fare i conti con la realtà. Sulla sanità abbiamo continuato ad investire”. Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a margine dell’apertura della tre giorni di “OrientaTalenti” a Milano, rispondendo alle critiche delle opposizioni sulle scarse risorse per la sanità previste nella legge di bilancio. “Voglio ricordare che abbiamo rinnovato, in un anno e mezzo, 2 contratti per il comparto sanità che hanno significato incrementi molto rilevanti, sia per la parte del comparto, sia per la parte dei dirigenti. Abbiamo ricevuto in eredità una sanità che presentava delle difficoltà. Stiamo affrontando tutte le criticità che abbiamo ereditato e mi pare che il lavoro svolto finora sia un lavoro che ha portato alla sanità risorse che non si erano mai viste nel passato”. (ITALPRESS)xh7/trl/gsl

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