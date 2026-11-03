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Lotto, colpo da  34.500 euro a Novi Ligure

DiRaimondo Bovone

Nov 3, 2026 , , , ,

Piemonte protagonista elle estrazioni del Lotto di sabato 31 ottobre: come riporta Agipronews, l’ambo 9-90 sulla ruota Nazionale regala 34.500 euro al fortunato giocatore di un punto vendita in via Giovanni Amendola a Novi Ligure (AL). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro, per un totale di 1,05 miliardi di euro da inizio 2026.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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