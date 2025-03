Ospedale di Alessandria: cresce l’attività di Radiologia, struttura di eccellenza

La Radiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, diretta dal dott. Ivan Gallesio, è un punto di riferimento per il quadrante Alessandria-Asti, in particolare per la diagnostica e la radiologia interventistica oncologica e neuro-vascolare. In linea con il continuo sviluppo della struttura, la dotazione tecnologica sarà progressivamente aggiornata nell’ambito del programma di ammodernamento con i fondi PNRR, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti.

Nel 2024 la struttura ha erogato 151.000 prestazioni, tra cui 34.000 TAC, 6.600 risonanze magnetiche e 3.000 procedure di radiologia interventistica, confermandosi centrale nel supporto alle attività chirurgiche e oncologiche. Uno degli elementi distintivi è la guardia attiva radiologica, che garantisce la presenza costante di almeno un radiologo per gli esami in urgenza. La struttura è inoltre l’unica nel quadrante a eseguire risonanze magnetiche in emergenza H24, 7 giorni su 7, per i pazienti con danno midollare acuto, assicurando una presa in carico tempestiva e un trattamento rapido.

Il primario di Radiologia Ivan Gallesio

LE PAROLE – spiega il primario, dott. Gallesio: «La Radiologia rappresenta una colonna portante dell’attività clinica e chirurgica dell’AOU AL e il costante aggiornamento tecnologico ci permette di offrire esami diagnostici sempre più precisi e procedure interventistiche avanzate, fondamentali per la presa in carico di pazienti complessi. Essere un riferimento per la diagnostica e la radiologia interventistica significa garantire volumi elevati, qualità, rapidità e sicurezza nei percorsi di cura; con questo obiettivo lavoriamo ogni giorno, investendo in innovazione e formazione per offrire ai pazienti trattamenti sempre più efficaci. Il ringraziamento va a tutti i qualificatissimi professionisti che operano nella struttura».