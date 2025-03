Ucraina, per il ministro Tajani lo stop alla guerra potrebbe arrivare a fine primavera

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio essere ottimista, ogni passo che si fa a livello diplomatico va nella giusta direzione. Credo che lentamente si potrà arrivare alla pace, credo che entro la fine della primavera o al massimo in estate, ormai non conviene più a nessuno continuare a combattere”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Francesco Giorgino a XXI Secolo su Rai1. “Sosteniamo tutte le iniziative che possano portare alla pace, perché questa guerra fa male a tutti. Direi che l’aria è abbastanza positiva, poi vediamo come reagirà Putin alle proposte americane. Dovrà a esserci una

vera trattativa attorno a un tavolo, Russia, USA, Ucraina e UE dovranno sedersi. L’UE è importante perché sta infliggendo sanzioni alla Russia”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-