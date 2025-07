Il ministro Giorgetti alle banche: “Fare sistema per vincere le sfide del Paese”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi attenderei che le banche si dedichino il più possibile a fare la loro, tornare cioè a fare le banche, raccogliendo e tutelando il risparmio guadagnando sul classico margine di interesse. Sia ben chiaro: il Governo non guarda la nazionalità dei banchieri, ma soltanto alla loro capacità di rispondere a questa funzione”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in collegamento con l’assemblea degli associati ABI 2025 in corso a Milano.

“Seguiamo con attenzione e preoccupazione i segnali di contrazione appunto del credito alle imprese. Secondo rilevazioni presso gli operatori, tale andamento dipenderebbe principalmente da una contrazione della domanda, ascrivibile alla generale situazione di incertezza che contiene gli investimenti e alle significative riserve di liquidità disponibili – ha sottolineato Giorgetti – e non escluderei a priori che queste criticità ci siano anche dal lato offerta di credito, specie per le imprese più piccole, che possono essere considerate meno trasparenti e percepite come più rischiose, se le banche sono troppo distanti dai territori in cui queste imprese operano. Ciò ci ricorda l’importanza di preservare la ‘biodiversità’ del sistema bancario, che non credo potrà mai essere soppiantata dalla finanza decentralizzata o dall’intelligenza artificiale. Le persone e la fiducia continueranno a fare la differenza”.

