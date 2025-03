Confcommercio: l’alessandrino Vittorio Ferrari rieletto in consiglio nazionale

L’Assemblea elettiva ha riconfermato alla presidenza Carlo Sangalli per acclamazione Il presidente provinciale Confcommercio Alessandria Vittorio Ferrari è stato rieletto nel Consiglio nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia, durante l’Assemblea Elettiva che si è svolta a Roma lo scorso 12 marzo e che ha confermato per acclamazione il presidente nazionale Carlo Sangalli per il quinquennio 2025-2030.

LE PAROLE – Così Vittorio Ferrari: “La rappresentanza è uno dei ruoli più importanti che un’associazione, come la Confcommercio, può ricoprire nei confronti dei propri Soci. Essere riconfermati al tavolo nazionale è un onore e un impegno importante, un’opportunità per manifestare le esigenze delle imprese del nostro territorio, portando al Consiglio le nostre proposte e progettualità. Le sfide che ci competono oggi sono molteplici e comprendono temi come l’innovazione, la vivibilità e lo sviluppo delle città, custodi dei nostri centri commerciali naturali, la sostenibilità ambientale e le politiche dell’energia”.

Confcommercio-Imprese per l’Italia rappresenta oltre 700.000 imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica, della cultura e delle professioni.