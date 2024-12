“La tartaruga nell’arte”, da domani in mostra al Chiostro di Santa Maria di Castello

Domani, mercoledì 4 dicembre, sarà inaugurata la mostra “La Tartaruga nell’Arte” a cura della Prof.ssa Cecilia Prete, mostra organizzata dal Circolo culturale “ I Marchesi del Monferrato” presso la sala conferenze del Chiostro di Santa Maria di Castello, in Alessandria. In esposizione 150 opere tematiche realizzate dagli allievi dei corsi di pittura rivolti agli adulti, indetti dall’Istituto CPIA 1 “Maestro A. Manzi” di Casale Monferrato.

La mostra essendo itinerante, proprio come l’animale alla quale è dedicata, è giunta alla sua terza tappa. dopo la 1^ al Parco del Po di Casale (23 maggio, Giornata mondiale delle Testuggini), a la 2^ al Parco Terme di Monte Valenza (16 giugno, Giornata mondiale delle Tartarughe).

Numerosi i patrocini ricevuti per questa iniziativa: Provincia di Alessandria, Comuni di Casale, Valenza ed Alessandria, World Turtle Day; Legambiente sez. Verde blu Casale; Tartapedia A.P.S; Ente Aree protette del Parco del Po Piemontese; Centro Emys Piemonte; Unione Giornalisti e Comunicatori Europei; Museo Universitario d’Annunzio di Chieti; Marengo Museum; Fondazione Cetacea di Riccione; Movimento Cristiano Lavoratori e Il Chiostro Hostel and Hotel.

I quadri, realizzati con tecniche grafiche e pittoriche, esplorano il mondo dei cheloni attraverso interpretazioni personali e copie d’autore, dai grandi Maestri del passato agli artisti contemporanei, valorizzando ruoli e simbologie della Tartaruga e della Testuggine, nel corso dei secoli. Dal momento che il soggetto è stato studiato con approfondimenti multidisciplinari, tramite il programma “Lezione con l’esperto”, giunto alla XV edizione, sempre ideato dalla Prof.ssa Prete, molti saranno gli ospiti che interverranno in mostra, moderati da Emiliana Conti, in dialogo tra loro e il pubblico, nelle giornate di martedì 4, martedì 10 e mercoledì 18 dicembre, dalle 18 alle 19.30.

La mostra, oltre alle aperture al pubblico segnalate, sarà visibile tutti i giorni su appuntamento negli orari 10-12,30 e 15-19.30. È inoltre possibile partecipare a laboratori didattici e visite guidate personalizzate, contattando il Chiostro al n. 0131-288187 o scrivendo una mail a: [email protected]