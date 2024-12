ROMA (ITALPRESS) – Sulle locazioni turistiche ci sono forti preoccupazioni e timori per l’inverno, per il fatto che ci sono dei divieti, dei limiti, che vengono annunciati e in parte sono stati adottati da alcune amministrazioni comunali e da alcune disposizioni a livello nazionale”. Lo ha detto Gian Battista Baccarini, presidente nazionale della Fiaip, a margine della conferenza stampa in Senato sull’andamento del mercato immobiliare turistico in Italia.

xc3/ads/gsl

Navigazione articoli