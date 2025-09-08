Martedì 9 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Michael Bublé (1975), Canada, cantante.

è anche cittadino italiano. Spinto a cantare, iniziò nel 2003 e pubblicò 16 album (12 studio, 3 live, 1 raccolta) con 80 milioni di copie vendute. Grande ‘crooner’ del XXI secolo, detto ‘nuovo Sinatra’, vinse 4 Grammy e 14 Juno Awards. Sposato (’11) con la modella argentina Luisana Lopilato, ha 4 figli: Noah (’13), Elias (’16), Vida Amber Betty (’18), Cielo Yoli Rose (’22). Il 4 novembre ’16 rese noto su FB il cancro al fegato del figlio Noah, ma il 15 marzo ’17 ne annunciò la guarigione. L’ultimo album uscito è la raccolta ‘