Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 9 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

DiRaimondo Bovone

Set 8, 2025 , , , , , , , ,
Il famosissimo cantante canadese Michael Bublé, 50 anni oggi, è anche cittadino italiano

Frase del giorno 

E’ più facile costruire bambini forti che riparare uomini rotti. (Frederick Douglass)

Santi del giorno

San Pietro Claver (Sacerdote, protettore di schiavi e missioni presso i popoli neri), San Gorgonio di Roma (Martire), San Melchiorre Grodziecki (Martire di Kosice), San Valentiniano di Coira (Vescovo).

Accadde oggi

  • 1501 Michelangelo iniziò il ‘David’. In questa data l’artista cominciò a lavorare il blocco di marmo da cui trasse il ‘David’, ideale perfetto di bellezza maschile nell’arte. L’opera doveva rappresentare, nelle intenzioni dei committenti, un’immagine diversa dell’eroe biblico. In 3 anni di duro e quotidiano lavoro, difeso gelosamente da sguardi curiosi, arrivò ad un risultato che, secondo Vasari, “tolse il grido a tutte le statue moderne e antiche, greche o latine”. La statua, alta 5.20 metri, fu collocata a lato dell’ingresso di Palazzo Vecchio e fu danneggiata diverse volte. Due le ‘fratture’ importanti: 1527 (frantumato il braccio sinistro) e 1991 (rottura dell’alluce sinistro). Oggi il David è conservato alla Galleria dell’Accademia di Firenze, ma dal 1910 in piazza della Signoria è presente una copia.

Nati famosi

  • Oscar Luigi Scalfaro (1918-2012), Italia, politico. Nato a Novara e morto a Roma, politico e magistrato, fu il 9° Presidente della Repubblica (’92-’99). In precedenza fu Ministro dell’Interno (governo Craxi I) e Presidente della Camera.
  • Hugh Grant (1960), Inghilterra, attore. Nato a Londra, dopo la laurea si dedicò al cinema: protagonista in ‘Maurice’ (’87), ottenne la Coppa Volpi a Venezia. Nel ’94 la commedia ‘Quattro matrimoni e un funerale’ gli valse il Golden Globe. Tra le pellicole più note: ‘Notting Hill’ (’99), ‘Il diario di Bridget Jones’ (’01), ‘About a Boy’ (’02), ‘Love Actually’ (’03) e ‘Florence’  (’16). Ultimo film ‘Bridget Jones, un amore di ragazzo’ (2025).
  • Michael Bublé (1975), Canada, cantante. Nato a Burnaby, Michael Steven Bublé, figlio di un pescatore di salmoni e di una casalinga di Treviso, è anche cittadino italiano. Spinto a cantare, iniziò nel 2003 e pubblicò 16 album (12 studio, 3 live, 1 raccolta) con 80 milioni di copie vendute. Grande ‘crooner’ del XXI secolo, detto ‘nuovo Sinatra’, vinse 4 Grammy e 14 Juno Awards. Sposato (’11) con la modella argentina Luisana Lopilato, ha 4 figli: Noah (’13), Elias (’16), Vida Amber Betty (’18), Cielo Yoli Rose (’22). Il 4 novembre ’16 rese noto su FB il cancro al fegato del figlio Noah, ma il 15 marzo ’17 ne annunciò la guarigione. L’ultimo album uscito è la raccolta The Best Of Bublé’ (2024). 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Volontari in azione sul Tevere, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti

Set 8, 2025
Attualità Politica Video

Scuola, il ministro Valditara: “La maggioranza degli studenti favorevole a stop cellulari”

Set 8, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 9 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 8, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Francia, Parlamento boccia governo Bayrou

Set 8, 2025
TOP NEWS

“Arca Blue Leaders”, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti sul Tevere

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+

Set 8, 2025