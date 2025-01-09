Attualità Esteri Politica

Norvegia: centrosinistra verso la vittoria

Di

Set 9, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Resta al governo della Norvegia il centrosinistra, secondo le stime TV2 e NRK. All’alleanza guidata dal premier uscente Jonas Gahr Støre, infatti, verrebbero accreditati 89 seggi, quattro sopra la maggioranza assoluta. Le destre guidate da Sylvi Listhaug, invece, si fermerebbero a quota 80 seggi.
– foto Ipa agency, il premier uscente Jonas Gahr Støre –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 9 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Esteri Politica

Francia: governo Bayrou bocciato dal Parlamento

Set 8, 2025
Attualità Cronaca Video

Volontari sul Tevere, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti

Set 8, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Perugia, scoperti 100 lavoratori irregolari e violazione 40% scontrini

Set 9, 2025
IN EVIDENZA

Padova, sequestrati 156 mila prodotti di cancelleria non conformi

Set 9, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti, vendemmia delle mele: ottima qualità e importante valorizzazione del territorio

Set 9, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Il Comune di Alessandria fa causa a ‘Gestioni Cimiteriali’ per oltre 3 milioni di euro

Set 9, 2025 Raimondo Bovone