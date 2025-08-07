Attualità Esteri IN EVIDENZA

Netanyahu: “Stop a operazione di Gaza se Hamas accetta le condizioni”

Ago 7, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione israeliana nella Striscia di Gaza non è irreversibile. Siamo pronti a valutare l’interruzione se Hamas accetta le condizioni di Israele”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la riunione del gabinetto di sicurezza, secondo indiscrezioni riportate da Channel 12.
